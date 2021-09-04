المسماري يكشف تفاصيل عملية القبض على الارهابي العجيلي التابع لتنظيم داعش المتطرف

ليبيا – قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن وحدة المهام الخاصة للواء طارق بن زياد المعزز المكلفة بمطاردة العناصر الارهابية في الجنوب الغربي تمكنت من القاء القبض على الارهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي التابع لتنظيم داعش المتطرف.

المسماري أوضح بحسب المكتب الاعلامي التابع له أن ذلك جاء بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه الارهابي وكان بحوزته اسلحة متعددة الانواع وذخائر واجهزة عسكرية.

الجدير بالذكر ان الارهابي العجيلي مرتبط بالإرهابي ابو طلحه الليبي ( عبدالمنعم الحسناوي ) الذي يعد من ابرز قادة التنظيمات التكفيرية في المنطقة والذي قتل في عملية نوعية من قبل الجيش الوطني الليبي في شهر يناير سنة 2019 .

كذلك يعد من اخطر الارهابيين التابعين للارهابي أحمد الحسناوي المسؤول الاول عن تنفيذ مذبحة براك الشأطي في شهر مايو 2017م مع عدة اطراف اخرى تابعة ومدعومة من حكومة السراج حين ذاك.

مكلف من قبل احمد الحسناوي بتأمين نقل التموين والاسلحة والذخيرة بين تمركزات التنظيمات الارهابية في الجنوب الغربي.

وكان يعمل على نقل الارهابيين الى مشروع الدبوات بمنطقة قرضة الشاطي والذي يعد معسكر للتدريب بأمرة ابو عمار الجزائري ومختار بن مختار سنة 2016 _2017 وكان يجهز لنقل ذخائر واسلحة ونقل ارهابيين الى دولة مالي وجبل الأبيض والجزائر وتونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية