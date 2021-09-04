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اليوم.. اشتباكات طرابلس على طاولة الدبيبة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن يعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، جلسة مساءلة برئاسته وحضور قادة عسكريين ووزير الداخلية في الساعة الخامسة، بشأن الاشتباكات بين الميليشيات في طرابلس.

ونقل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، عادل جمعة، تعليمات الدبيبة بعقد الاجتماع إلى كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس.

كما نُقلت التعليمات إلى آمر المنطقة العسكرية الغربية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، والمدعي العام العسكري.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة جرى خلالها تبادل إطلاق النار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للرئاسي وبين “اللواء 444 قتال” التابع لرئاسة الأركان.

وذكر عناصر من “اللواء 444 قتال” إنهم استطاعوا تأكيد سيطرته على معسكر التكبالي في منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة بعد محاولة “قوة دعم الاستقرار” السيطرة على المعسكر.

 

اشتباكات طرابلس حكومة الوحدة الوطنية

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تعليقات

  • إرسلوا شخص يفتح ملف تفتيش الجمارك والموانيء البحرية وتمويل النوادي والتزوير ـ والاستيراد الغير قانوني ـ ومحاولة إرهاق العمل الأمني في مناطق ليبيا

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  • المفروض ان تكون مسائلة هؤلاء الطراطير امام مايسمى القائد الاعلى للجيش الطرطور المنفى والطرطور اللافى والطرطور الكونى.
    كما ان طاولة الدبيبة وكل من عليها من طراطير لا وزن لعا على الارض من الناحية العسكرية حيث يسيطر على الارض المارشال كاره والمارشال غنيوة والمارشال الفار والمارشال التاجورى والمارشال الحصان والمارشال البقرة اما هؤلاء الطراطير فمجرد خدام عند امراء المليشيات يشترون ولاءهم حتى لايخطفونهم

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  • يتصور الدبدوبة التركى ان هذا الاجتماع مع شوية طراطير تابس زى عسكرى وليس لها اى قيمة امام المليشيات انها ستقوى مركزه فى استجواب البرلمان بينما على العكس ستؤكد ان لا يفهم واجباته فهو يتغول على صلاحيات المجلس الرئاسى ومقصر فى واجبه الاساسى طبقا للاتفاق السياسى ويتصرف دائما بما يحافظ على بقاء المليشيات بعد ان طلب رئيس المجلس الرئاسى تحويل المتورطين للقضاء العسكرى وهذا الاجتماع لاجهاض هذا الطلب وحماية المجرمين

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