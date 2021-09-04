الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يبحث الأوضاع في ليبيا مع كبار مسؤولي الخارجية الروسية

قام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بزيارة إلى موسكو بناء على دعوة من الجانب الروسي لاجراء مشاورات سياسية.

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لجامعة الدول العربية أن زيارة زكي إلى موسكو شهدت جلسة محادثات مطولة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف، وكذا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح المصدر أن اللقاءات شهدت مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها الاوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الايراني وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المصدر أن المناقشات تناولت كذلك التعاون بين الجانبين الروسي والعربي خاصة في ضوء اقتراب عقد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري في مراكش في نهاية اكتوبر القادم.

كما صرح السفير حسام زكي عقب اختتام لقاءاته في موسكو بأن “المحادثات كانت ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة وساهمت في توضيح الرؤي لدي كل طرف عن مواقف الطرف الآخر.. كما لمست دعم الجانب الروسي لمواقف الجامعة العربية بشأن اعادة الاستقرار في المنطقة العربية”.

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