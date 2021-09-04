وزير السياحة الليبي يجتمع مع رؤساء الدواوين لبحث هذه الأولويات

اجتمع وزير السياحة والصناعات التقليدية الليبي عبدالسلام عبدالله اللهي، بمكتبه خلال اليومين الماضيين مع رؤساء دواوين الوزارة بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، بحضور مدير المكتب القانوني ومدير مكتب التقييم ومتابعة الأداء ورئيس القسم المالي، ومدير مكتب الوزير، بهدف الاطلاع على مراحل تأسيس الدواوين ومتابعة سير أعمالها، وتلبية اجتياحاتها.

وناقش الحاضرون مستجدات عمل الدواوين، وتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ مهامها المسندة لها، ومتطلبات تسيير الأعمال، وتنفيذ خططها وبرامجها.

وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات وتوفير احتياجات الدواوين وفق الإمكانات المتاحة، بهدف مباشرة أعمالها وتقديم الخدمات بكل اليسر والسهولة، ودعم خطط وبرامج التنمية في المناطق، مشددًا على أهمية تفعيل الدواوين بالمناطق، بغية تحقيق الأهداف المرسومة للوزارة.