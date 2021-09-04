الشاطر: إذا لم تعتقل الحكومة أطراف الاقتتال الاخير في طرابلس فستكون كنعامة تدفن رأسها في التراب

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن الاقتتال الاخير في ضواحي طرابلس يؤكد ان النوايا الحسنة تؤدي إلى الاقتتال وأن عدم وجود خطط لتحييد العناصر المخربة غير موجودة.

الشاطر أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أن الاقتتال أيضاً أكد أن الحكومة التي تعلن رفضها لحرب جديدة ليس لديها خطط لمنعها مع وجود احتمالات مؤكدة من نشوبها في اي لحظة وبحاجة لاستراتيجية قوية.

وأضاف”سيعلن عن اعتقالات للذين خططوا ونفذوا عملية الاقتتال في ضواحي طرابلس بهدف زعزعة الاستقرار؟ لو لم يتم إلقاء القبض والتحقيق معهم فإن الحكومة هي حكومة نعام تدفن رأسها في التراب عند الحاجة لإثبات قوتها واهتمامها بالاستقرار وحماية الدولة ومنع الحروب الطائشة”.