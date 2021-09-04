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“خلوه يفقص عندكم”.. دعوات ليبية لمقاطعة البيض

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملةً لمقاطعة البيض، بعد ارتفاع أثمانه في السوق المحلي لنحو 16 دينارًا.

الحملة الموسومة بشعار “خلوه_يفقص_عندكم”؛ جذبت اهتمام ومؤازرة بعض المطاعم والمقاهي التي أعلنت لزبائنها التوقف عن تقديم الطلبات التي يدخل البيض في مكوناتها، والذي حافظ على ارتفاع أثمانه منذ قرابة الشهريْن.

ويعدّ البيض من الأطباق الرئيسة والسلع ذات الاستهلاك الكبير في السوق الليبي، حيث تعتمد عليه العائلات من ذوي الدخل المحدود بشكل رئيس، ويرجع الموردون ارتفاع أسعار البيض؛ للنقص الحاد في الأعلاف وارتفاع ثمنها، بالإضافة للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، الذي يؤثر سلبيًا على عمل حظائر الدجاج البياض.

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قناة 218 الليبية

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