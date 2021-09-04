بعد اشتباكات طرابلس.. اللافي: الوضع في العاصمة مأساوي

أرجع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اقتتال المليشيات في طرابلس، الأيام الماضية، إلى ضعف المؤسسات الأمنية وانقسام الجيش، واصفا الوضع في العاصمة بالمأساوي.

اللافي، وفي تصريحات لقناة ”العربية”، أشار إلى فرض وقف إطلاق النار بين المليشيات المتناحرة في طرابلس، قائلا: “أمرنا بفتح تحقيق في أحداث طرابلس وتقديم المتورطين للعدالة”.

وأوضح أن الاقتتال في طرابلس بين فصائل مرتبطة بأطراف مختلفة، مشددا على أن ما يحدث في يعد تحديا كبيرا لسلطة المجلس الرئاسي.

وأكد أن المجلس الرئاسي تعهد بتنظيم الانتخابات في موعدها، لأنها ستحدد مصير ليبيا، مبينا أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في العاصمة المغربية الرباط التحضير لانتخابات 24 ديسمبر.

وطالب اللافي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بالاستجابة لدعوة البرلمان وحضور جلسة المساءلة المقرر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد على ضرورة البدء في وضع جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، خصوصا أنها أكبر خطر يهدد ليبيا، قائلا في سياق متصل: “لا نحمل تونس مسؤولية تسلل إرهابيين عبر الحدود بين البلدين”.

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