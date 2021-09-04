رئيس الحكومة يؤدي زيارة إلى تركيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2021

يؤدي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبه زيارة إلى تركيا بعد اختتام زيارته التي يؤديها إلى إيطاليا.

ونقلت وكالة نوفا الايطالية عن مصادر بالعاصمة الليبية طرابلس أن الدبيبة سيعود أولا إلى طرابلس، قبل التوجه إلى تركيا.

وأكد الدبيبة، في تصريحات صحافية على هامش منتدى أمبروزيتّي في بلدة تشيرنوبيو التابعة لمحافظة كومو (مقاطعة لومباردية ـ شمال) الجمعة، أن “العلاقات مع إيطاليا مهمة جدا بالنسبة لنا” بحسب وكالة آكي

وأضاف الدبيبه أن “روما هي أقرب عاصمة أوروبية منا”، وأن “إيطاليا تقوم بعمل عظيم معنا”.

وتابع: “لدينا علاقة جيدة جداً مع رئيس الوزراء (ماريو) دراغي ووزير الخارجية الايطالي” لويجي دي مايو. وعلى وجه الخصوص، “نحن جميعًا نكافح معًا لحل مشكلة المهاجرين القادمين من الجنوب”، في إشارة إلى أفريقيا.

وعلى صعيد إنتاج النفط، ذكر رئيس الحكومة أن “ليبيا في وضع صعب، فنحن بحاجة إلى عائدات” واختتم بالقول إن “إنتاج النفط قد توقف لسنوات طويلة وعلينا إنتاج المزيد منه”.