العنوان –ليبيا قالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن الاشتباكات والقتال في طرابلس من شأنه تقويض العملية السياسية وستكون له تبعات أمنية واقتصادية وإنسانية. وأصدرت الوزارة، اليوم السبت، بيانا علقت فيه على الاشتباكات التي دارت بين الميليشيات المسلحة بحي صلاح الدين في طرابلس، مؤكدة أن عناصرها يعملون على فرض…

