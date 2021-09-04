وزير الصحة يتفقَّد بعض المرافق الصحية بمدينة مصراته

ليبيا – قام علي الزناتي وزير الصحة والوفد المرافق له خلال اليومين الماضيين بزيارة تفقدية لبعض المرافق الصحية بمدينة مصراته، وذلك للاطلاع على سير العمل داخلها.

الزيارة شملت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة كلًا من العيادات المجمعة الغيران مصراته، مستشفى قصر أحمد القروي ومستشفى السكري والغدد الصماء.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على سير العمل داخل المرافق، وجودة الخدمات الطبية المقدمة، كما تم الوقوف على أهم المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل.

وعقب الزيارة؛ توجه الوفد إلى مصنع الأكسجين بمصنع الحديد والصلب بمصراته، للاطلاع على التجهيزات النهائية للمصنع البالغ إنتاجه من 7000 إلى 8000 لتر يوميًا من الأكسجين السائل، والذي سيعلن عن افتتاحه قريبًا.

كما تم الاتفاق مع الشركة الليبية للحديد والصلب على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والشركة بشأن تزويد المنطقة الوسطى بالأكسجين السائل.

وفي ختام الجولة؛ توجه الوفد إلى مصحة الحكمة، وذلك للاطلاع على جودة الخدمات المقدمة بالمصحة، ومدى ملائمتها لبرنامج العلاج بالداخل وإمكانية التعاقد معها.

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