تشديد مصري على خروج القوات الأجنبية من ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم.

وشدد “السيسي”، في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، على ضرورة خروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية، وعودة البلاد لأبنائها؛ لبناء مستقبلها بإرادة وطنية مستقلة، دون تدخلات خارجية.

وأشار “السيسي” إلى ضرورة احترام الدول لميثاق الأمم المتحدة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرها، واحترام الحقوق السيادية في المياه الإقليمية مثل التنقيب عن الغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية، طبقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهو ما يبدو إشارةً إلى الخلاف المصري التركي حول الاتفاقية التي وقّعتها أنقرة مع ليبيا حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهو ما اعتبرته القاهرة تعديًا على حقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة.

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