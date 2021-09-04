ليبيا الان

غوتيريش : ليبيا وصلت لمرحلة حرجة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

حذر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة من خطورة الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن الأمور قد تنجرف إلى الحرب مرة جديدة .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العملية السياسية في ليبيا تتعرض لمرحلة حرجة، وبأن المكاسب التي تحققت أوائل العام معرضة للخطر.

وطالب غوتيريش وفق التقرير الذي يغطي الفترة من مايو إلى أغسطس الدول الأعضاء بمجلس الأمن والجهات الليبية الفاعلة، بالمضي قدما بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

ودعا التقرير الأطراف الليبية بالوفاء بمسؤوليتها  وإنهاء القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد قوانينها لإجرائها في موعدها المقرر بـ 24 ديسمبر 2021.

ورصد التقرير حالات احتجاز أطفال وأفراد  دون أساس قانوني في سجون الميليشيات الإرهابية في طرابلس والمدن الغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • انتم السبب فى دمار وخراب ليبيا فانتم من اخترتم كثير من حثالة المجتمع فى مؤتمر الحوار مع قلة من الاخيار لزوم التمويه ثم فرضتم بالرشوة مجلس رئاسى وحكومة فاشلة .
    وكلامكم الفارغ عن خروج المرتزقة والاحتلال امام وسائل الاعلام وعمليا تدعموا مجرم الحرب اردوغان الذى ينقل الاسلحة والمرتزقة علنا ولا يبالى بقرارات مجلس الامن ولو انه تم احالته الى الجنايات الدولية لسحب كلابه واستقرت الاوضاع فى ليبيا ولكن هذا ليس فى مصلحتكم .
    بالله عليك كم مشكلة تدخلتم فبها وبدلا من حلها تم تعقيدها .
    كما فى اليمن وسوريا وغيرها جربوا مرة واحدة ان تبتعدوا عن المشاكل فى ليبيا ولا تتدخلوا تدخل سلبى وشوفوا النتيجة سبحل الشعب الليبى مشاكله بنفسه بعيدا عن الرشاوى الاممية

    رد

  • شر البلية ما يضحك فالامم المتحدة الامريكية الراعى الرئيسى للارهاب فى ليبيا وتقول كلام عكس الافعال ورابنا المتعوث الاممى دائما كان شاهد زور امام مجلس الامن يتجاهل عمدا او تم اعطاؤه المعلوم لكى يتغاضى عن جرائم اردوغان الواضحة والتى تصنف طبقا للقانون الدولى جرائم حرب واللمم المتحدة شريك فى الجريمة

    رد