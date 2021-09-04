غوتيريش : ليبيا وصلت لمرحلة حرجة

أخبار ليبيا 24 – خبر

حذر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة من خطورة الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن الأمور قد تنجرف إلى الحرب مرة جديدة .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العملية السياسية في ليبيا تتعرض لمرحلة حرجة، وبأن المكاسب التي تحققت أوائل العام معرضة للخطر.

وطالب غوتيريش وفق التقرير الذي يغطي الفترة من مايو إلى أغسطس الدول الأعضاء بمجلس الأمن والجهات الليبية الفاعلة، بالمضي قدما بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

ودعا التقرير الأطراف الليبية بالوفاء بمسؤوليتها وإنهاء القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد قوانينها لإجرائها في موعدها المقرر بـ 24 ديسمبر 2021.

ورصد التقرير حالات احتجاز أطفال وأفراد دون أساس قانوني في سجون الميليشيات الإرهابية في طرابلس والمدن الغربية.