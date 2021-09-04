مدير إدارة التدريب بالقيادة العامة يعقد الاجتماع الدوري الأول مع آمري الشُعب

بنغازي 04 سبتمبر 2021 (وال)- عقد مدير إدارة التدريب بالقيادة العامة اللواء صالح عبد الله بوعبودة، الاجتماع الدوري الأول مع آمري الشُعب بالإدارة، وذلك عقب استلام مهامه مديرًا لإدارة التدريب.

وقال آمر شعبة التوجيه المعنوي بإدارة التدريب نقيب أحمد القماطي – لمراسل “وال”؛ إن الاجتماع يهدف للوقوف على سير عمل الإدارة، إلى جانب استعراض الضباط المكلفين بالشُعب؛ موقف العمل أمام مدير الإدارة.

وأضاف القماطي أن مدير إدارة التدريب؛ طالب كافة الشُعب بأهمية الضبط والربط والكفاءة في العمل، مع التوظيف الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة لتطوير العملية التدريبية على مستوى القوات المسلحة.

وأشار القماطي إلى أن مدير إدارة التدريب شدد على أن هدف إدارة التدريب؛ هو نجاح العملية التدريبية على مستوى القوات المسلحة ككل.

وأوضح القماطي أن مدير إدارة التدريب أصدر تعليماته؛ بإنشاء مكتبة مركزية تابعة لإدارة التدريب، توفر المنهج العسكري والكتب من العلوم المختلفة، بما يسهم في تثقيف منتسبيها ويرفع من كفاءة العملية التعليمية والتدريبية. (وال) ر ع/ ر ت

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