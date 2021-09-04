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مغيب للدبيبة: الشلافطية لم يهتموا بتهديداتك وقتالهم مستمر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قلل سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، من جدوى تهديدات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، للمليشيات المسلحة، قائلا “للأسف دولة الرئيس الجماعة لم يهتموا لتهديداتك بوصفك لهم بالشلافطيه”.
امغيب، وفي منشور له عبر فيسبوك إن من وصفهم بالشلافطيه، قال: “لم يتوقفوا عن حمل السلاح وترويع الآمنين، وهاهم من بزوغ فجر اليوم مستمرون في القتال والترويع والترهيب”.
ووجه حديثه للدبيبة، قائلا: “إذاً يجب عليك الإسراع في البحث عن كلمة أخرى ربما تخيفهم بها وإلى أن تجد الكلمة المناسبة أحب أن أطمئنك أن أهل طرابلس مازالت لديهم القدرة على تحمل الخوف وسماع أصوات الأسلحة الثقيلة وسط أحيائهم”.
وقال الدبيبة في كلمة سابقة وجهها للشعب الليبي: “الجيش لابد أن يكون دوره حماية ليبيا، ولائه لله ثم للوطن لا بد من إنهاء العصابات وكل من يحمل بندقية خارج نطاق الدولة سنسميه “شلافطي”.

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قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • شلافطية ومرتشية وحرامية ومليشيات ارهابية هذه هى اوضاع المنطقة الغربية ونجد عك فى عك داخل العسكر هناك فبينما الحداد ينخاز لمليشيات 444 نجد مروان امر منطقة طرابلس يصف عملية غنبوة بانها لتصحيح انحراف 444 مع انها تابعة له اصلا ولا تخضع لاوامره حيث تتلقى اوامرها من الاتراك !!!

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  • نشهد بالله انك الا معول هدم للدولة الليبية ياعميل بامرتزق ياجاهل يامغيب ياشلافطى…انت وامثالك مفروض يرعو فى البل لسيادهم مش عضو برلمان الواجب عليه ان يجمع الليبين مش يقسمهم يامتخلف…

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