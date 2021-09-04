مغيب للدبيبة: الشلافطية لم يهتموا بتهديداتك وقتالهم مستمر

قلل سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، من جدوى تهديدات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، للمليشيات المسلحة، قائلا “للأسف دولة الرئيس الجماعة لم يهتموا لتهديداتك بوصفك لهم بالشلافطيه”.

امغيب، وفي منشور له عبر فيسبوك إن من وصفهم بالشلافطيه، قال: “لم يتوقفوا عن حمل السلاح وترويع الآمنين، وهاهم من بزوغ فجر اليوم مستمرون في القتال والترويع والترهيب”.

ووجه حديثه للدبيبة، قائلا: “إذاً يجب عليك الإسراع في البحث عن كلمة أخرى ربما تخيفهم بها وإلى أن تجد الكلمة المناسبة أحب أن أطمئنك أن أهل طرابلس مازالت لديهم القدرة على تحمل الخوف وسماع أصوات الأسلحة الثقيلة وسط أحيائهم”.

وقال الدبيبة في كلمة سابقة وجهها للشعب الليبي: “الجيش لابد أن يكون دوره حماية ليبيا، ولائه لله ثم للوطن لا بد من إنهاء العصابات وكل من يحمل بندقية خارج نطاق الدولة سنسميه “شلافطي”.

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