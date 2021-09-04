وزيرة الثقافة تؤكد أهمية فتح مراكز ثقافية تركية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2021

أكد وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي على أهمية فتح مراكز ثقافية تركية في المدن المركزية في دولة ليبيا، وإعادة تفعيل عمل المركز الثقافي الليبي في أنقرة ، لتكون حلقة الوصل الداعم لهذا التعاون الثقافي بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز في مقر الوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة أنه جرى خلال اللقاء تم طرح بعض التعديلات على مشروع مذكرة التفاهم المقدّم من الجانب التركي للتعاون الثقافي، والتي من المزمع التوقيع عليها قريبا، وفي هذا الخصوص أكدت الوزيرة على أهمية فتح مراكز ثقافية تركية في المدن المركزية في دولة ليبيا، وإعادة تفعيل عمل المركز الثقافي الليبي في أنقرة، لتكون حلقة الوصل الداعم لهذا التعاون الثقافي بينهما.

وأكدت وزيرة الثقافة خلال اللقاء الذي جرى بحضور مدير إدارة التعاون الدولي عمر الطيرة، ومندوب عن وزارة الخارجية عبد الرحمن بن شعبان، على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، معربة عن تطلعها إلى تطوير العلاقات الثقافية الليبية التركية، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين وتمتين التواصل بين مثقفيها، وتنفيذ برامج مشتركة.

من جانبه أكد السفير التركي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات الثقافية بين البلدين، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين مبديا استعداده لتسهيل كافة الإجراءات للبدء الفعلي في التعاون الثقافي.