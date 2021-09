العنوان –ليبيا قالت السلطات التونسية أن اللجنة العلمية بوزارة الصحة بتونس ستبث خلال الفترة القريبة المقبلة في مسألة إغلاق الحدود مع ليبيا، وفق بيان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع المندوب الأمني لدى السفارة الليبية بتونس، عميد إبراهيم البوعيسي، مع المدير العام للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوازرة…

