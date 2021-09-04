الاتحاد الأوروبي يدعو لـ”الجدية” في مساءلة المتسببين في اشتباكات طرابلس

عبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي جرت جنوب طرابلس، مناشدةً الأطراف المعنية الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ودعت البعثة، في بيانٍ نشر على حسابها في موقع “فيس بوك”، الحكومة إلى الجدية في مساءلة المتسببين في أحداث صلاح الدين، في جلستها المقررة اليوم، مجددةً التزامها بدعم بانتخابات ديسمبر، التي تمثّل السبيل إلى الاستقرار المستدام في البلاد، على حد وصفها.

يُذكر أن اشتباكات عنيفة قد اندلعت يوم الجمعة بين تشكيلات مسلحة تتبع اللواء 444 قتال وجهاز دعم الاستقرار في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس؛ مما تسبّب في خسائر بشرية ومادية.

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