وزير الداخلية يطلع على آخر المستجدات الأمنية في منطقة “زمزم”

اجتمع وزير الداخلية خالد مازن اليوم السبت برئيس اللجنة التسييرية لمنطقة زمزم وضواحيها مختار بلقاسم مختار.
وتناول الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة زمزم وضواحيها وكذلك سير العملية الأمنية والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وايجاد الحلول لها.
واستمع الوزير لشروح وافية من قبل بلقاسم حول آخر المستجدات الأمنية بمنطقة زمزم وما تعانيه المنطقة من مشاكل.
وأكد الوزير على أن الوزارة تولي إهتمام كبيراً بكافة المناطق على مستوى التراب الليبي وتذليل العقابات أمام الأجهزة الأمنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
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