وزير الداخلية يطلع على آخر المستجدات الأمنية في منطقة “زمزم”

وتناول الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة زمزم وضواحيها وكذلك سير العملية الأمنية والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وايجاد الحلول لها.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل بلقاسم حول آخر المستجدات الأمنية بمنطقة زمزم وما تعانيه المنطقة من مشاكل.