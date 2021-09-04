وزير الداخلية: مهتمون بتذليل العقبات أمام الأجهزة الأمنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2021

أكد وزير الداخلية خالد مازن أن الوزارة تولي اهتمام كبير بكافة المناطق في ليبيا وتذليل العقابات أمام الأجهزة الأمنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية اليوم السبت برئيس اللجنة التسييرية لمنطقة زمزم وضواحيها مختار بلقاسم مختار.

وتناول الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة زمزم وضواحيها وكذلك سير العملية الأمنية والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وايجاد الحلول لها.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل حول آخر المستجدات الأمنية بمنطقة زمزم وما تعانيه المنطقة من مشاكل.