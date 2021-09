العنوان- ليبيا قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، عقد جلسة مساءلة برئاسته وحضور قادة عسكريين ووزير الداخلية في الساعة الخامسة، بشأن الاشتباكات بين الميليشيات في طرابلس. ونقل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، عادل جمعة، تعليمات الدبيبة بعقد الاجتماع إلى كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة التابعة…

