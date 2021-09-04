اللافي: اشتباكات طرابلس تحدٍ كبير لسلطة المجلس الرئاسي

أرجع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في حديث لـ “العربية “، المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، خلال الساعات الماضية؛ إلى ضعف المؤسسات الأمنية، وانقسام الجيش، مضيفًا أن “الرئاسي” أمر بفتح تحقيق في هذه المواجهات، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

وأشار “اللافي” إلى أن الاشتباكات اندلعت بين تشكيلات مسلحة مرتبطة بأطراف مختلفة، وهو ما يعدّ تحديًا كبيرًا لسلطة المجلس الرئاسي.

وشدد على ضرورة البدء في وضع جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، محذرًا من أن المرتزقة هم أكبر خطر يُهدّد ليبيا، وخروجهم؛ بات ضروريًا.

ورفض تحميل تونس مسؤولية تسلل إرهابيين عبر الحدود مع ليبيا، مشيدًا، في الوقت نفسه، بجهود المغرب في سبيل إعادة الاستقرار لليبيا.

وبخصوص توحيد بعض المؤسسات؛ لفت “اللافي” إلى أن السلطات الليبية تُواجه مشاكل في توحيد المؤسسة الوطنية للنفط و المصرف المركزي.

وفيما يتعلق بالانتخابات؛ جدد “اللافي” تعهد المجلس الرئاسي بتنظيم الانتخابات في موعدها، مضيفًا أن المفوضية العليا ستعمل على ذلك، معتبرًا أن الانتخابات هي التي ستحدد مصير ليبيا.

وطالب، في الوقت نفسه، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة؛ بالاستجابة إلى دعوة مجلس النواب وحضور جلسة المساءلة.

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