الداخلية: القتال الدائر في طرابلس يقوض عملية الاستقرار السياسية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، بيانا اليوم السبت، علقت فيه على الاشتباكات التي دارت بين الميليشيات المسلحة بحي صلاح الدين في طرابلس، مؤكدة أن عناصرها يعملون على فرض الأمن والاستقرار في البلاد، وفق القوانين.

وقالت الوزارة التي يفترض أن تفرض الأمن في العاصمة إن ما حدث في طرابلس من شأنه تقويض العملية السياسية وستكون له تبعات أمنية واقتصادية وإنسانية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على وصول الليبيين إلى انتخابات 24 ديسمبر دون عراقيل، مشيرة إلى أن القوانين الدولية والمحلية تمنع الاقتتال داخل الأحوزة العمرانية والمدن السكنية، محذرة من مغبة هذه الافعال التي تستوجب الملاحقة القانونية دوليا ومحليا.

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية تدعو كافة الأطراف والأجهزة التابعة لها إلى ضبط النفس، والالتزام بما يمليه عليه القانون.

ووقعت اشتباكات واسعة استمرت حتى صباح الجمعة في منطقة صلاح الدين بين قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده اغنيوة الككلي ومليشيا 444 التابع لرئاسة الأركان، أمام البوابة الرئيسية لمعسكر التكبالي، الذي تستغلة منطقة طرابلس العسكرية كمقرٍ لها.

قالت مصادر مطلعة، إن ما يعرف بـ«اللواء 444 قتال»، الذى يقوده محمود حمزة القيادي السابق بمليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، سيطرت على منطقة طرابلس العسكرية وأثرت عددا من العناصر التابعة لـ«جهاز الاستقرار».

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسر مجموعة من العناصر التابعة “جهاز دعم الاستقرار”، الذين تم أسرهم أثناء محاولتهم اقتحام بوابة معسكر خليفة التكبالي بمنطقة صلاح الدين في طرابلس فجر الجمعة.