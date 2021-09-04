رئيس نقابة النفط: نطالب بإيقاف مصطفى صنع الله

طالب رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح، وزير النفط بإعادة تشكيل إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وإيقاف رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، مؤكدا أن مجلس إدارة المؤسسة لم يتغير منذ 7 سنوات، ويعد غير شرعي، ونطالب بتفعيل وزارة النفط.

وأضاف الرميح في تصريحات صحفية، ندعو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة؛ لسرعة التحرك لإعادة تشكيل إدارة المؤسسة؛ بسبب الفساد الكبير فيها، و إذا لم تتحرك الحكومة وتنظر في متطلبات عمال النفط داخل الموانئ والحقول، قد نفقد السيطرة على العمال، ولن نستطيع إيقافهم في حال قرروا قفل الحقول النفطية.

واستطرد، قطاع النفط منذ عام 2013 يشهد تذبذبا في الإنتاج، ويتعرض لمشاكل مستمرة، وكل الحقول أصبحت تعاني من سوء الإدارة، وأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة أصبح أمرا ضروريا؛ لتفادي حدوث المشاكل.