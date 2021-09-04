رئيس نقابة النفط: نطالب بإيقاف مصطفى صنع الله

طالب رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح، وزير النفط بإعادة تشكيل إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وإيقاف رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، مؤكدا أن مجلس إدارة المؤسسة لم يتغير منذ 7 سنوات، ويعد غير شرعي، ونطالب بتفعيل وزارة النفط.
وأضاف الرميح في تصريحات صحفية، ندعو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة؛ لسرعة التحرك لإعادة تشكيل إدارة المؤسسة؛ بسبب الفساد الكبير فيها، و إذا لم تتحرك الحكومة وتنظر في متطلبات عمال النفط داخل الموانئ والحقول، قد نفقد السيطرة على العمال، ولن نستطيع إيقافهم في حال قرروا قفل الحقول النفطية.
واستطرد، قطاع النفط منذ عام 2013 يشهد تذبذبا في الإنتاج، ويتعرض لمشاكل مستمرة، وكل الحقول أصبحت تعاني من سوء الإدارة، وأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة أصبح أمرا ضروريا؛ لتفادي حدوث المشاكل.
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