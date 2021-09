العنوان-ليبيا بحث الأمين العام المساعد جامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، مع نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، تطورات الأزمة الليبية. وأوضحت جامعة الدول العربية، في بيان لها، اليوم السبت، أن الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي زار موسكو بناء علي دعوة من…

The post الجامعة العربية ومسؤولون روس يبحثون تطورات الأزمة الليبية appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية