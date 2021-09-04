وزير الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية بمنطقة زمزم وضواحيها

طرابلس 04 سبتمبر 2021 (وال)- استعرض وزير الداخلية “خالد مازن” السبت، مع رئيس اللجنة التسييرية لمنطقة زمزم وضواحيها “مختار بالقاسم مختار”، الأوضاع الأمنية داخل المنطقة، وسيّر العملية الأمنية والمشاكل والعراقيل التي تُواجه سيّر العمل وإيجاد الحلول لها.

وأفادت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية؛ أن الوزير استمع خلال لقائه برئيس اللجنة التسييرية؛ لشروح وافية من قبل “مختار بالقاسم” حول آخر المستجدات الأمنية بمنطقة زمزم، وما تعانيه المنطقة من مشاكل.

وأكد الوزير على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة المناطق على مستوى التراب الليبي، وتذليل العقبات أمام الأجهزة الأمنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال