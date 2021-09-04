“الداخلية” تدعو منتسبيها لضبط النفس على خلفية اشتباكات طرابلس

قالت وزارة الداخلية إنها أصدرت تعليماتها لمنتسبيها كافة؛ بعدم المشاركة في المعارك، التي اندلعت جنوب العاصمة طرابلس، داعيةً الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس.

وحذرت الوزارة، في بيانٍ أصدرته عقب مضيّ 24 ساعة من وقوع الاشتباكات، وحصلت “218” على نسخة منه، من مخاطر تقويض بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدةً، في الوقت نفسه، التزامها بإجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، يوم الجمعة، بين اللواء 444 قتال وجهاز دعم الاستقرار جنوب العاصمة؛ الأمر الذي دفع المدنيين والعائلات العالقة في منطقة الاشتباكات إلى إرسال نداء استغاثة لإخلائهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية