مليشيا دعم الاستقرار : المرتزقة السوريين يحتلون منازل النازحين و”444″ يوفر الغطاء لهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مصدر تابع لمليشيا دعم الاستقرار، ردًا على بيان مليشيات اللواء 444، إنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا بوقف توفير غطاء للمرتزقة السوريين، ولكن مليشيا “444” لم يفعلوا.

المصدر أضاف، أن السوريين في كامل المنطقة من التكبالي إلى كلية الشرطة واليرموك تحت حماية “444” ولم يعد مقبولاً بقائهم هناك، لافتًا إلى أن السوريين يتواجدون حتى في بيوت بعض النازحين ويرفضون الخروج منها ولواء 444 يستعين بهم في عملياته ويرفض إخراجهم.

وشدد المصدر التابع لما يسمى دعم الاستقرار، أن عليهم إخراج السوريين من المنطقة سلميًا وفورًا ووقف هدر الملايين عليهم وآخرها 10 ملايين دينار ونحن لا نريد إراقة دماء أحد، وفق قوله.

وبين المصدر أن اللواء 444 ضم تحته هاربين من المنطقة الشرقية بعضهم مطلوب للنائب العام وبعضهم مفرج عنه من سجن الردع مؤخرًا وتم استقطابهم مقابل الإفراج.

وتابع “إشارة اللواء عبدالباسط مروان في بيانه لجملة “استقطاب عناصر حذرنا منها”، كان المعني بها متطرفين هاربين من الشرق آوهم لواء 444 ووفر ملاذات لهم جنوب طرابلس”.

وأردف قائلاً “لا نريد عدوانًا جديدًا على طرابلس بحجة ملاحقة الهاربين المتطرفين الذين يؤويهم لواء 444 أو السوريين الذين بلغ بهم حد قطع الطريق أمام اليرموك”.

وأنهى المصدر، أن العناصر المتطرفة الهاربة لازالت تحمل نفس عقيدتها والجميع شاهد عملية مصراتة الأخيرة، وفق تصريحاته.

وتتناحر مليشيات طرابلس خلال اليومين الماضيين فيما بينها، في مشهد فوضوي تشهده طرابلس من المليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية والأتراك.

حيث دارت اشتباكات عنيفة حول ثكنة التكبالي مقر مليشيات “اللواء 444 قتال”، وبأمر من اللواء عبدالباسط مروان، هاجم ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار” قبيل منتصف الليل المعسكر، معتبرًا أن العملية “تصحيح لمسار اللواء 444 قتال بعد ملاحظة انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية”، وفق قوله.