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الدبيبة يعقد جلسة مساءلة حول اشتباكات منطقة صلاح الدين بطرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 04 سبتمبر 2021 م (وال)- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع ” عبد الحميد الدبيبة ” السبت، تعليمات بعقد جلسة مساءلة موسعة، تضم القيادات العسكرية والأمنية وأمراء المناطق العسكرية، حول الاشتباكات المسلحة التي وقعت فجر الجمعة بمنطقة ” صلاح الدين ” بالعاصمة طرابلس.

وستضم جلسة المسألة التي ستعقد مساء اليوم السبت، بحسب رسالة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء” – وزير الداخلية – رئيس الأركان العامة – أمراء المناطق العسكرية ” طرابلس، الغربية، الوسطى، الساحل الغربي ” بالإضافة إلى المدعي العام العسكري. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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