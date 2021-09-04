النايض لكوبيش: يجب دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتفكيك المجموعات المسلحة

اجتمع اليوم السبت، رئيس تكتل إحياء ليبيا،عارف النايض، مع المبعوث الأممي الخاص يان كوبيش، حيث تناقشا بخصوص سبل إنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المتفق عليه والمحدد في 24 ديسمبر 2021، وأهمية دعم العمل الوطني للجنة 5+5، المؤكّد على خروج كافّة القوّات الأجنبيّة والمرتزقة من ليبيا وتفكيك كافة المجموعات المسلحة.
النايض، وبحسب إيجاز صحفي للتكتل، أحاط المبعوث الخاص بمحتوى ونتائج اجتماعاته مؤخرا مع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي الاتحاد الافريقي، والهادفة إلى دعم الاستحقاق الانتخابي في موعده، كحق أصيل للشعب الليبي.
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