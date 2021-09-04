خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي.. السيسي: يجب على القوات الأجنبية مغادرة الأراضي الليبية

ليبيا – قال رئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي عقده ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، إنه يجب على القوات الأجنبية مغادرة الأراضي الليبية.

الرئيس المصري أضاف وفقاً لموقع”سكاي نيوز عربية”: “اتفقت مع الرئيس القبرصي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

ومن جانبه، قال الرئيس القبرصي: “ناقشت مع الجانب المصري الانتهاكات التركية لقرارات مجلس الأمن بشأن القضية القبرصية”.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي استقبل اليوم السبت بقصر الاتحادية الرئيس القبرصي أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية