أجواء خريفية على غالبية مناطق البلاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الأجواء ساخنة نسبيًا، هذا اليوم، على مناطق غرب ليبيا ،حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و 40 درجة مئوية، بينما تبقى معتدلة، هذا اليوم، على غالبية مناطق الشمال الشرقي، خاصةً الساحلية والجبل الأخضر، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا، يوم الغد، على هذه المناطق، في حين تبقى ضمن معدلاتها الصيفية على مناطق الجنوب الشرقي، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 36 و38 درجة مئوية.

ومن المتوقّع أن تحدث تقلباتٌ جويةٌ يُصاحبها انخفاضٌ تدريجيٌ في درجات الحرارة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، بدايةً من يوم الغد، ويكون ملحوظًا، ويشمل غالبية المناطق، بدايةً من يوم الاثنين، مع تكاثر السحب، مساء هذا اليوم، على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تُصاحبها خلايا رعدية، وتشمل، يوم الغد، غالبية مناطق الشمال الغربي.

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