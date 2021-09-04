الرئاسي يفند خبر حل مليشيا “اللواء 444”

أخبار ليبيا 24

فند المجلس الرئاسي في تصريح إعلامي له اليوم السبت، الأنباء المتداولة عن حل مليشيا اللواء “444” قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي وفقا لما نقلت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، إنه لا صحة لما نقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن حل مليشيا “444” .

وأفاد المكتب أن القرار رقم (28) كان قد صدر بتاريخ 21 أغسطس 2021 بشأن تمديد خدمة ضابطين بالخدمة العسكرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة ضوئية من قرار منشور منسوب للمجلس الرئاسي يفيد بحل ميليشيا “444” التي كانت طرفا في الاشتباكات التي وقعت بالأمس في منطقة صلاح الدين بطرابلس.

ونص القرار على حل مليشيا “444” وضم كافة المقاتلين التابعين للميليشيات إلى جهاز حرس الحدود .