المجلس الرئاسي ينفي حل اللواء (444) قتال

طرابلس 04 سبتمبر 2021 م (وال)- نفى المجلس الرئاسي الليبي السبت، صحة القرار المتداول بحل اللواء (444) قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية والمنسوب للمجلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي؛ فإن المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي”؛ ينفي صحة القرار المسرب والذي يحمل الرقم (28) لسنة 2021.

وأفاد المكتب في رد تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه – أن القرار رقم (28)، كان قد صدر بتاريخ 21 أغسطس 2021 بشأن تمديد خدمة ضابطين بالخدمة العسكرية. (وال)

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