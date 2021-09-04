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الدبيبة يطلب من المدعي العسكري تحقيقاً سريعاً في اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع الليبي عبدالحميد الدبيبة، اليوم (السبت)، من المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة، ضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات التي حدثت بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس قبل يومين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وشدد الدبيبة، خلال لقائه مع رحومة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بحسب بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها بموقع «فيسبوك».
وفي وقت سابق من اليوم، علقت وزارة الداخلية على العمليات العسكرية والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، أمس (الجمعة)، مؤكدة أن «التعليمات لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام بالدور المنوط لها وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة».

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جريدة الشرق الاوسط

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  • وهل الموضوع يحتاج مدعى عسكرى ام اصلاح العك العسكرى فى غرب ليبيا والغير موجود فى الشرق والجنوب حيث نرى غرفة عمليات للجيش الوطنى فى الرجمة يقودها المشير تسبطر على جميع الوحدات ولا يمكن تحرك اى وحدة الا بااوامر من قائدها وتلتزم بالتسلسل القيادى بينما يصحك الجميع على مهزلة غرب ليبيا حيث يقول امر منطقة طرابلس العسكرية ان ما حدث لتصحيح انحراف اللواء 444 الذى يتبعه ويتصرف بصفة مستقلة ويضم عناصر ليس لها رقم عسكرى .
    لو كان هذا فى الشرق لصدر امر فورى من القائد العام باقالة امر اللواء 444 وتعيبن اخر يلتزم بالاوامر العسكرية وليس كما فعال الطرطور الحداد ذهب لارضاء قائد اللواء 444 المنحرف واحراج امر منطقة طرابلس العكية قصدى العسكرية .
    كل هذا وطراطير المجلس الرئاسى التى تقول انها القائد الاعلى للجيش تدفن راسها فى الرمال حتى لاترى اى مشكلة مع ان الحل الوحيد هو ان يقوم المجلس الرئاسى بتعيين اللواء ابوشحمة نائبا للقائد العام للجيش للمناطق الوسطى والغربية وطرابلس ويكون له صلاحية هيكلة المناطق العسكرية التابعة له وحل المليشيات حتى تكون جميع الوحدات التابعة له مطيعة لاوامره العسكرية وبامكانه فى حالة اى تمرد الاستعانة بالقائد العام للجيش لتوفير مايلزم من قوات للسبطرة على التمرد

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