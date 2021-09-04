معرض ليبيا الزراعي ينطلق في 25 سبتمبر

أعلنت اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي موعد انطلاق النسخة الجديدة من المعرض من 25 إلى 31 سبتمبر الجاري بأرض المعارض بمركز تمنهنت.

الدورة هي السادسة، وتقام برعاية وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وتشمل عدة أجنحة للمحاصيل الزراعية والصناعات الغدائية إلى جانب التمور والعسل والسعفيات والبذور ومعدات الري والآلات الزراعية.

وانطلقت الدورة الأولى من المعرض في العام 2016؛ فيما أُقيمت الدورة الأخيرة (الخامسة) في 25 سبتمبر الماضي، في ظل انتشار فيروس «كورونا المستجد».

ويهدف المعرض إلى زيادة التوعية الزراعية للفلاحين من خلال إقامة الندوات والمحاضرات حول المحاصيل الزراعية، علاوة على ذلك، فهو نافدة لليبيا زراعيًّا على دول العالم، بحسب المنظمين.

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