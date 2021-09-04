القائد العام: على المنضمين إلى جماعة الإخوان أن يفكروا ويتركوها قبل فوات الأوان

أثنى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الخميس، على دور منطقة برسس في مكافحة الإرهاب، مشيداً بدور بوابة برسس التي وقفت سداً منيعاً أمام الجماعات الإرهابية.

القائد العام، وخلال كلمته أمام أعيان ومشائخ ومواطني المنطقة، أشار إلى أن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج أقعيم كان له دور كبير في تسيير العمل الأمني بالبوابة خلال ثورة الكرامة.

وتابع القائد العام: “أمضيناً وقتاً طويلاً ونحن نقاتل هاؤلاء المجرمين والذين قد تم إلحاق الهزيمة بهم بكل مسمياتهم تنظيم القاعدة، والجماعة المقاتلة، وداعش، كل هذه المسميات أتت من كل حدب وصوب”.

وتسائل القائد العام قائلاً: “المشكلة، لماذا هؤلاء يضلون الطريق وينتسبوا لهذه الجماعات الإرهابية التي لم تقف يوماً من الأيام دون أن تذبح لنا كم رجل وكم إمرأة وكم قتلوا طفلاً وكم هدمت مبنى، والإخوان المسلمين هم أعداء للكرة الأرضية”.

وأتم قائلاً: “أتمنى من المنضمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أن يفكروا ويرجعوا خطوة للوراء ويتركوا هذه الجماعة قبل فوات الأوان”.

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