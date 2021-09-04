ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 September, 2021

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم، جلسة مساءلة بشأن الأحداث التي جرت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر الجمعة، بحضور الجهات التي تمت دعوتها من قبله.

وفي بداية الجلسة قدم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية تقريرًا تفصيليًا بشأن الواقعة وكذلك رئيس الأركان العامة المكلف.

وأكد الدبيبة أن هذه الأعمال مرفوضة ولا بد من معاقبة من ساهم في ارتكابها، وأعطى تعليماته للمكلفين من قبل القائد الأعلى باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لإتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

وقد تم ايضًا تكليف رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصي حقائق على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع.

وكما أعطى رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الهيكلية الإدارية والفنية لرئاسة الأركان والجهات التابعة والتي من خلالها يتم الحفاظ على التسلسل العسكري.

وكان الدبيبة خلال لقائه المدعي العام العسكري مسعود ارحومة ،شدد على أهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الاشتباكات التي وقعت بمنطقة صلاح الدين قبل يومين، وفق بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، استدعاء من الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، لكل من وزير الداخلية ورئيس الأركان والمدعي العسكري وآمري المناطق العسكرية لـ”المساءلة” حول الأحداث ومعرفة ملابسات وقوعها.