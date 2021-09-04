وفاة سيدة في حادث دهس بطرابلس.. وفرار سائق السيارة

أكدت مديرية أمن طرابلس وفاة سيدة في الخمسينات من العمر بعد تعرضها لحادث دهس من مركبة مجهولة بطريق عين زارة خلف سجن الرويمي.

وأوضحت، في بيان، أن الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة، لاذ مرتكبه (سائق السيارة) بالفرار، وذلك حسبما نقلت عن رئيس قسم مرور عين زارة، الرائد محمد الهلوج.

وأشارت إلى أن الفرار من موقع الحادث يعاقب عليه القانون بشدة، إضافة إلى عقوبة ارتكاب الحادث، مطالبة السائقين بتقديم المساعدة والإسعاف للمصابين في حال وقوع حادث مروري.

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واليوم السبت، وقع حادث مروري لمركبة محملة بأكواب من المياه بالطريق السريع في العاصمة، ما تسبب في شلل مروري.

ووقع الحادث نتيجة تعرض المركبة لعطل فني؛ فيما قام رجال قسم مرور السريع بتنظيم حركة السير لمنع وقوع حوادث مرورية أثناء الزحام وطيلة توقف المركبة، وذلك إلى حين إزالتها بواسطة ساحبة.

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