المؤسسة النفطية تعلن إنهاء الإدارة الموازية وضم منتسبيها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إنهاء الانقسام في المؤسسة وضم كافة منتسبي المؤسسة الموازية لكادر المؤسسة والشركات التابعة لها، حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعنيين.

الاتفاق الذي رعته حكومة الوحدة الوطنية، تم بالتوافق مع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وفق بيان المؤسسة على حسابها في الفيسبوك.

وأضاف صنع الله في معرض تعليقه على القرار، أن هذا القرار تطلّب العمل عليه بعض الوقت، حيث طوى حقبة الانقسام بقطاع النفط للأبد، مُشيداً بدور حكومة الوحدة الوطنية التي أولت مسألة توحيد المؤسسات الاقتصادية للدولة الليبية اهتماماً خاصاً، على حدّ وصفه.

مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على وحدة القطاع وإبعاده عن المناكفات، وصبّ كل الاهتمام لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاج وتحقيق عائدات ضخمة لخزينة الدولة الليبية، لتعزيز الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن هذا القرار يستبق الاجتماع المرتقب غداً الأحد، الذي سيترأسه رئيس الحكومة وسيجمع كلّاً من وزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله، بعد نشوب خلاف حادّ بينهما على خلفية مطالبة الوزارة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة.

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