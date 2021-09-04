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وزارة الداخلية تعلن تأجيل امتحانات الترقية لمنطقة طرابلس الكبرى واستمرارها  في المناطق الأخرى

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 04 سبتمبر 2021 (وال)- أعلنت اللجنة العليا لامتحانات الترقية للضباط وضباط الصف والأفراد بوزارة الداخلية السبت، عن تأجيل موعد إجراء امتحانات الترقية بالنسبة لمنطقة طرابلس الكبرى إلى يوم الأحد الموافق 12  سبتمبر الجاري.

وأفاد الإعلان – الذي نشر على صفحة الوزارة الإلكترونية – باستمرار باقي اللجان في تنفيذ إجراء الامتحانات بباقي المناطق الأخرى، وذلك وفق الموعد والبرنامج المتفق عليه وهو يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري. (وال)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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    تحية شكر وتقدير للقوات الليبية الامن الوطني في شجاعتهم في المداهمات وتطهير البلاد من الانحرافات والتخريب لممتلكات الدولة والكتابات عالحوائط والجدران ـ ومكافحة المظاهر المنحرفة على المجتمع الليبي أو تشويه المظهر العام للمدن والمناطق الليبية .
    ماهي نتائج االتحقيقات الليبية في الكتابات على الحوائط وتخريب ممتلكات الدولة ,,؟!!ومن المسؤلين عنها ..؟!!!

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