وزارة الداخلية تعلن تأجيل امتحانات الترقية لمنطقة طرابلس الكبرى واستمرارها  في المناطق الأخرى

طرابلس 04 سبتمبر 2021 (وال)- أعلنت اللجنة العليا لامتحانات الترقية للضباط وضباط الصف والأفراد بوزارة الداخلية السبت، عن تأجيل موعد إجراء امتحانات الترقية بالنسبة لمنطقة طرابلس الكبرى إلى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري.

وأفاد الإعلان – الذي نشر على صفحة الوزارة الإلكترونية – باستمرار باقي اللجان في تنفيذ إجراء الامتحانات بباقي المناطق الأخرى، وذلك وفق الموعد والبرنامج المتفق عليه وهو يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري. (وال)

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