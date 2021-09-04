وصول الملقحين إلى أكثر من 11 ألفا في بنغازي خلال أسبوع

كشفت اللجنة المشرفة على التطعيم ضد فيروس كورونا بالخدمات الصحية بنغازي في إيجاز صحفي لها، عن وصول عدد متلقي اللقاح إلى 11 ألفا و35 شخصا من المواطنين والمقيمين منذ افتتاح المركز ال14 الخاصة بالتطعيم في المدينة قبل أسبوع.
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قناة ليبيا
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