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الدبيبة يعقد “جلسة مساءلة” ويطالب بمعاقبة من ساهم باشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال، المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن الحميد الدبيبة عقد “جلسة مساءلة” بصفته وزيرًا للدفاع وبحضور الجهات التي تمت دعوتها من قبله، بشأن الأحداث التي جرت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر الجمعة.

وأضاف المكتب، أن مدير إدارة الاستخبارات العسكرية قدّم تقريرًا تفصيليًا بشأن الواقعة، وكذلك رئيس الأركان العامة المكلف.

وشهدت طرابلس الجمعة اشتباكات مسلحة بين “اللواء 444 قتال” وجهاز “قوة ودعم الاستقرار” بمنطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وذكر المكتب، أن الدبيبة شدد على رفضه لهذه الأعمال ومعاقبة من ساهم في ارتكابها، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليماته للمكلفين من قبل القائد الأعلى (رئيس المجلس الرئاسي) باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

وأفاد المكتب، أنه قد تم تكليف رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصي حقائق على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع، كما أعطى رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الهيكلية الإدارية والفنية لرئاسة الأركان والجهات التابعة، والتي من خلالها يتم الحفاظ على التسلسل العسكري.

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