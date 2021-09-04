المؤسسة الوطنية للنفط تُعلن إنهاء حالة الانقسام داخلها

طرابلس 04 سبتمبر 2021 (وال)- أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم السبت، قرارًا بدمج وتعيين الموظفين التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة (سابقًا) في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعنيين.

وأفاد بيان لمؤسسة النفط؛ أن القرار جاء تطبيقًا لتوجيهات رئيس الحكومة وتحقيقًا لأحد أهم أهداف حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى توحيد المؤسسات ودمج وتنسيب منتسبيها في المؤسسات الشرعية بالدولة الليبية، وتأسيسًا على ما تم الاتفاق عليه بين رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال رئيس المؤسسة ” مصطفى صنع الله ” – في تعليق له على القرار – قائلا: “لقد حرصت حكومة الوحدة الوطنية منذ اعتمادها على توحيد كل المؤسسات الاقتصادية للدولة الليبية، وأولت هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا، لقد تطلب العمل على هذا الهدف بعض الوقت، وها نحن اليوم نطوي حقبة الانقسام بقطاع النفط للأبد، ونصدر قرار بتعيين وضم ودمج كل المنتسبين في المؤسسة (سابقًا.

وأضاف ( حسب صفحة المؤسسة )؛ ” لقد حافظت المؤسسة الوطنية للنفط على وحدتها خلال سنوات من الانقسام وعملت بحياد لصالح الدولة الليبية ، وكانت مثالا يحتذي به داخليًا وخارجيًا، نظرًا لدورها الكبير في وحدة ليبيا وسلامة اقتصادها من الانهيار، نتمنى أن يدرك الجميع أهمية هذا القطاع، وأن يستمر في العمل بشكل محترف كعادته بعيدًا عن المهاترات التي لن تضر الا بالوطن”.

وتابع ” صنع الله ” قائلا “يمثل قطاع النفط أولوية قصوى في اهتمامات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، نظرًا لحساسية هذا القطاع الحيوي، ودوره الكبير في المحافظة على اقتصاد ليبيا من الانهيار، ولذلك هناك توافقًا تامًا بينه وبين المؤسسة الوطنية للنفط؛ يقضي بضرورة الحفاظ على وحدة القطاع، وإبعاده عن المناكفات وصب كل اهتمامنا لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاج، وتحقيق عائدات ضخمة لخزينة الدولة الليبية لتعزيز الاقتصاد الوطني. (وال)

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