الدبيبة: التحقيق في اشتباكات صلاح الدين مستمر ولا بد من محاسبة المتورطين

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة معاقبة من ساهم في اندلاع المواجهات المسلحة بمنطقة صلاح الدين، مطالبًا باستكمال التحقيق من طرف المجلس الرئاسي، والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

وعقد الدبيبة، بصفته وزيرًا للدفاع، جلسة مساءلة حول هجوم جهاز “دعم الاستقرار”، على مقر منطقة طرابلس العسكرية، حيث معسكر اللواء 444.

وأفاد مكتب إعلام رئيس الحكومة، بتقديم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية تقريرًا تفصيليًا بشأن الواقعة، وآخر قدّمه رئيس الأركان العامة المكلف.

وكلَّف رئيس الحكومة، رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصّي حقائق تُقدِّم نتائجها خلال أسبوع، داعيًا إلى استكمال الهيكلية الإدارية والفنية لرئاسة الأركان والجهات التابعة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية