مراسل قناة الجزيرة في طرابلس يتهم الغرفة الأمنية بمصراتة بشن اعتقالات على الهوية ضد “مهجرين من بنغازي”

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اتهم، مراسل قناة الجزيرة في ليبيا، الصحفي أحمد خليفة، الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة مصراتة بش حملات اعتقال واسعة على الهوية ضد من وصفهم بـ ” شباب العائلات المهجرة من بنغازي”، لافتًا إلى أن معظمهم من سكان حي الليثي في بنغازي.

وقال خليفة، في تغريدة على تويتر، إن “الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة مصراتة تشن حملة اعتقالات واسعة وصفت بأنها “على الهوية” استهدفت شبانا مهجرين مع عائلاتهم منذ سنوات من مدينة بنغازي معظمهم من سكان منطقة الليثي”.

ولفت مراسل قناة الجزيرة القطرية إلى أن ما ذكره جاء بناءً على مصادر محلية من مصراتة.

الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة #مصراتة تشن حملة اعتقالات واسعة وصفت بأنها”على الهوية”استهدفت شبانا مهجرين مع عائلاتهم منذ سنوات من مدينة #بنغازي معظمهم من سكان منطقة الليثي.

( مصادر محلية من مصراتة ) — أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) September 4, 2021

يأتي ذلك فيما أعلنت، مديرية أمن مصراتة، الخميس، مقتل أحد منتسبيها التابع لقوة المهام الأمنية الخاصة وإصابة عنصرين آخرين خلال تنفيذهم لمداهمة للقبض على مجموعة إرهابية بمنطقة 11 يوليو.

وأضافت المديرية، أن قواتها ألقت القبض على مجموعة من عناصر التنظيمات الإرهابية المتطرفة بعد تبادل إطلاق النار معهم.