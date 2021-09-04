وزارة الشباب تُناقش تعزيز مشاركة الدبلوماسية الشبابية

طرابلس 04 سبتمبر 2021 (وال)- عقد وزير الشباب “فتح الله الزني” اليوم السبت بديوان الوزارة، اجتماعًا مع عدد من الشباب الدبلوماسيين، وذلك لمناقشة سبل تمكينهم عبر رفع قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في البرامج الوطنية للشباب، وتطوير مهاراتهم وحفزهم على مساندة الدبلوماسية الشبابية خارج الإطار الحكومي .

وأكد السيد الوزير خلال اللقاء على دعمه لكافة شرائح الشباب، وأن الوزارة ستكون دائمًا داعمة لهم وفق الإمكانات المتاحة لها عبر التنسيق مع وزارة الخارجية بخطى وثاقة وثابة.

وأعلن السيد الوزير خلال اللقاء عن دعم الوزارة لتأسيس مجلس الدبلوماسيين الشباب كمنصة وطنية لهذه الفئة. (وال) ن هـــ/ ر ت

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