محذرًا من أزمة غذاء وشيكة.. نقيب الخبّازين: الحكومة لا تملك مخزونًا من القمح يكفي البلاد 3 أشهر

أكد نقيب الخبّازين أبو خريص محمد، أن أزمة الخبز تتكرر كل عام وجميع الحلول مؤقتة فقط، موضحا أن المخابز لا تلتزم بالأوزان المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة نتيجة ارتفاع سعر المكونات الداخلة في صناعة الخبز.

وقال محمد، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، أن الحكومة لا تملك مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي البلاد ثلاثة أشهر، وإن الأمر متروك للطلب والعرض، مطالباً الحكومة بالتدخل قبل حدوث أزمة غذاء في البلاد.

وكان نقيب الخبّازين، أكد في تصريحات سابقة لموقع “صدى الاقتصادية”، أن القدرات الإنتاجية للشركة ‏العامة للمطاحن، لا تغطي حتى 5% من المخابز الليبية، وهو ‏السبب الرئيسي لتقليص حجم رغيف الخبز.‏

وأوضح أن أسعار الدقيق الآن لا تسمح للخباز بتحضير ‏رغيف الخبز بوزن 100غرام، فتسعيرة الرغيف الواحد بهذا الوزن ‏تقدر ربع دينار تم تحديدها في ظل أن سعر الدقيق لا يتجاوز 140 ‏أو 150 دينار.‏

وتابع بقوله “أما الآن فقد لوحظ ارتفاع أسعار الدقيق بشكل ‏عشوائي وصل إلى 220 دينار في طرابلس، وفي المنطقة الشرقية ‏‏240 دينار، أما منطقة الجنوب 260 دينار، والكفرة يقدر سعره ‏‏260 دينار أيضا”.‏

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