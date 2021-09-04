مصنع الحديد والصلب يعود للعمل خلال أسبوعين

طمأن نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب سليمان بيرام، المواطنين، بقرب استئناف العمل داخل مصانع الحديد والصلب؛ بعد توقف استمر لأكثر من شهرين، بناءً على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال بيرام في تصريح خاص لـ“218”: “إنَّ مصنع الحديد والصلب، سيعود للعمل بكامل طاقته الإنتاجية خلال فترة قصيرة لن تتعدى الأسبوعين”، مبينًا أن توقف أفران المصنع؛ خارجٌ عن إرادة الشركة وجاء نتيجة قطع التيار الكهربائي؛ بقرار من رئيس الحكومة، دعمًا للشبكة العامة للكهرباء.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنَّ الحكومة ستتكفَّل بتعويض خسائر الإغلاق، التي تكبّدها المصنع خلال الشهريين الماضيين.

وبيَّن بيرام في ختام تصريحاته، أنَّ أسعار الحديد بدأت في الانخفاض تدريجيًا، وستشهد الأسابيع القادمة، عودة أسعار الحديد كما كانت عليه سابقًا.

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