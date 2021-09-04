توافد أعداد كبيرة على مجمع تطعيم المدينة العام ببنغازي لتلقي لقاح كورونا

أخبار ليبيا24

شهد، مجمع تطعيم المدينة العام بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي، اليوم السبت، توافد أعداد كبيرة جدا من المواطنين والمقيمين، وفق ما أعلنته إدارة الخدمات الصحية.

وقالت الإدارة، إن حملة التطعيم الموسعة ضد فيروس كورونا بالمجمع تسير بشكل منظم وسلس لليوم التاسع على التوالي.

وأوضحت، أن المركز يحتوي على 38 محطة تطعيم و14 مكتب لإدخال البيانات و4 غرف كشف، بالإضافة إلى عدد 2 عدسة للكشف على الحرارة وغرفة خارجية للكشف على الحالات والتصفية لضمان سير العمل بشكل سلس ومنظم وبدون ازدحام.

وكشفت اللجنة المشرفة على التطعيم ضد فيروس كورونا بالمجمع، الخميس، أن إحصائية عدد الذين تم تطعيمهم بمركز تطعيم المدينة العام بمجمع سليمان الضراط منذ افتتاحه يوم 25 أغسطس الماضي بلغ (11032).

وأشارت إدارة الخدمات الصحية في بنغازي، إلى أن المركز يفتح أبوابه يوميا ما عدا يوم الجمعة من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً ويستقبل المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق ويتم إعطائهم تطعيم سينوفارم كجرعة أولى.