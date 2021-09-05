العقوري للوفد التجاري الأمريكي: لدينا في ليبيا فرص واعدة

اجتمع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم مع وفد تجاري يضم مستثمرين يمثلون عدة شركات أمريكية في مجال التقنيات والإنشاءات والاتصالات والصحة. وبحث الجانبان احتياجات السوق الليبي وفرص الاستثمار في ليبيا بمختلف المجالات.

وأكد العقوري على أهمية فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية ومنح التسهيلات المطلوبة للعمل في البلاد و خلق فرص عمل للشباب وهو ماسيعزز الاستقرار .

وأضاف العقوري أن ليبيا لديها فرص واعدة وأن هناك اهتمام بالشركات الأمريكية بالنظر لقوة التمويل وجودة الإدارة التي تتميز بها.

بدوره أبدى الوفد الأمريكي اهتمامه بدراسة الفرص الاستثمارية في ليبيا ، مؤكدين ادراكهم للفرص الكبيرة للاستثمار في البلاد في شتى المجالات .

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